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Червоткин вырвал победу у Мельниченко в коньковой гонке на 10 км на контрольной тренировке

Червоткин вырвал победу у Мельниченко в коньковой гонке на 10 км на контрольной тренировке
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В Ханты-Мансийске завершилась мужская гонка с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках контрольной тренировки сборной России по лыжным гонкам «Югория. Первый снег», в которой принимают участие и биатлонисты. Её победителем стал олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Алексей Червоткин. Он опередил серебряного призёра соревнований Андрея Мельниченко лишь на 3,4 секунды. Тройку призёров замкнул Павел Соловьёв.

Лыжные гонки. Турнир «Югория. Первый снег», Ханты-Мансийск. Гонка на 10 км, свободный стиль. Мужчины

1. Алексей Червоткин – 22.31,4.
2. Андрей Мельниченко — отставание 3,4 секунды.
3. Павел Соловьёв +17,3.
4. Денис Спицов +30,8.
5. Сергей Ардашев +32,5.
6. Даниил Серохвостов (биатлонист) +33,5.
7. Иван Якимушкин +36,4.
8. Савелий Коростелёв +36,8.

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