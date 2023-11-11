Червоткин вырвал победу у Мельниченко в коньковой гонке на 10 км на контрольной тренировке

В Ханты-Мансийске завершилась мужская гонка с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках контрольной тренировки сборной России по лыжным гонкам «Югория. Первый снег», в которой принимают участие и биатлонисты. Её победителем стал олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Алексей Червоткин. Он опередил серебряного призёра соревнований Андрея Мельниченко лишь на 3,4 секунды. Тройку призёров замкнул Павел Соловьёв.

Лыжные гонки. Турнир «Югория. Первый снег», Ханты-Мансийск. Гонка на 10 км, свободный стиль. Мужчины

1. Алексей Червоткин – 22.31,4.

2. Андрей Мельниченко — отставание 3,4 секунды.

3. Павел Соловьёв +17,3.

4. Денис Спицов +30,8.

5. Сергей Ардашев +32,5.

6. Даниил Серохвостов (биатлонист) +33,5.

7. Иван Якимушкин +36,4.

8. Савелий Коростелёв +36,8.