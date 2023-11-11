Терентьев и Степанова заработали по 15 тыс. рублей на турнире «Югория. Первый снег»

Российские лыжники Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Вероника Степанова и Анастасия Кириллова, ставшие победителями гонок в рамках контрольной тренировки сборной России по лыжным гонкам «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске, заработали по 15 тыс. рублей за победу.

Спортсмены, занявшие вторые места в своих гонках, заработали по 10 тыс. рублей, обладатели бронзы получили по 5 тыс. Всего на турнире победители и призёры получили 120 тыс. рублей призовых.

Напомним, призовые тройки по итогам соревнований выглядят следующим образом:

«Югория. Первый снег». Классический спринт. Мужчины

1. Александр Терентьев.

2. Савелий Коростелёв.

3. Денис Филимонов.

«Югория. Первый снег». Классический спринт. Женщины

1. Анастасия Кириллова.

2. Анастасия Фалеева.

3. Алёна Баранова.

«Югория. Первый снег». Гонка на 10 км, свободный стиль. Мужчины

1. Алексей Червоткин.

2. Андрей Мельниченко.

3. Павел Соловьёв.

«Югория. Первый снег». Гонка на 5 км, свободный стиль. Женщины

1. Вероника Степанова.

2. Елизавета Каплина.

3. Елизавета Пантрина.