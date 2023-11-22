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Ступак: очень понравились фотосессии Лизы Туктамышевой и Жени Медведевой для Maxim

Ступак: очень понравились фотосессии Лизы Туктамышевой и Жени Медведевой для Maxim
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) высказалась о возможности участия в фотосессиях для мужских журналов.

«Если в купальнике, то почему нет? Я и в соцсети такие снимки выкладываю. Мне очень понравились фотосессии Лизы Туктамышевой и Жени Медведевой для Maxim. То есть журнал мужской, но грань соблюдена. Такое мне подходит. Я очень большой консерватор в таких вопросах, на самом деле.

Соцсети для меня не коммерческий проект, а такой небольшой дневник. Там я стараюсь ничего не приукрашивать, а просто донести до кого-то свои мысли. Транслирую какие-то сложные моменты, свои переживания на тот или иной счёт.

Понимаю, моя карьера сейчас немножко в подвешенном состоянии, но ведь на этом месте так или иначе будут все спортсмены. Плюс соцсети дают очень классную обратную связь, что мотивирует», — приводит слова Ступак RT.

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