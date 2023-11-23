«Раз приехала, куда я тебя дену уже». Ольга Якимушкина — о реакции Бородавко на её переход

Чемпионка России по лыжным гонкам Ольга Якимушкина (Кучерук) рассказала, как после декрета попала в тренировочную группу Юрия Бородавко.

«Я в мае тренировалась сама. Ваня (муж Ольги, серебряный призёр Олимпиады-2022 в марафоне. – Прим. «Чемпионата») уехал на сбор в это время. Пока Тёма спал в обед два часа, я крутила велосипед, а за ним смотрела по видеоняне. Вечером делала силовую. Сын лежал рядом.

Потом спросила Ваню: «Что делать?» Он такой: «Поехали на сбор в Малиновку. Там подойдёшь к Юрию Викторовичу и скажешь, что хочешь с ним тренироваться». Я говорю: «А если он мне откажет? Что делать? Сидеть в Малиновке?» Ваня предложил решить всё на месте.

Там я подошла к Юрию Викторовичу. Когда шла, он уже всё понимал (смеётся). Я спросила: «Можно с вами потренироваться?» Он мне: «Оль, раз приехала, куда я тебя дену уже. Думаю, ты Наташке не помешаешь». Так и начали тренироваться.

Думаю, Юрий Викторович смотрел на меня и понимал, что я с ребёнком, не высыпаюсь там или что-то другое, плюс я приехала с лишним весом. После родов прошло не так много времени. Мне кажется, он немножко надо мной прикалывался (смеётся). Сейчас мне прям нравится, как он переживает за меня: как я сбегала, какое у меня состояние, как тренировки идут. Думаю, я немножко заслужила его спортивного уважения, потому что смогла более-менее переварить нагрузку», — приводит слова Якимушкиной Sport24.