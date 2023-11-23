Якимушкина: мы настроены на российские старты, понимаем реалии жизни

Чемпионка России по лыжным гонкам Ольга Якимушкина (Кучерук) рассказала о своих амбициях в спорте в связи с отсутствием международных стартов.

«Честно, когда я только начинала с Юрием Викторовичем [Бородавко], желание было бешеное. Я хотела самой себе доказать, что я еще могу, потому что не готова сидеть дома. Это не мое. Мне хочется побегать.

Я ничего не хочу говорить. Хочу посмотреть, как сложится для меня сезон, и там уже принимать решение. Просто сейчас такое время… Мы с Ваней (муж Ольги, серебряный призёр Олимпиады-2022 в марафоне. – Прим. «Чемпионата») разговариваем, он говорит: «Оль, блин, нет международных стартов, что ты хочешь доказать в России? Ты уже бегала в России, ты всю жизнь бегала в России, что ты хочешь?» Я говорю: «Вань, вдруг нас куда-то пустят, вдруг у меня что-то получится. Давай посмотрим». Он такой: «Ладно, все, давай посмотрим, посмотрим, как ты пробежишь».

Я живу две жизни. На тренировках — одно, дома — другое. Конечно, у меня есть амбиции. Не хочу о них говорить. Лишние слова до добра не доводят. Просто хочу посмотреть, как пройдет этот сезон. Я проделала немаленькую работу, остался достаточно важный этап — вкатка в Ханты-Мансийске. Главное — не заболеть, начать планомерно на лыжах кататься, технику настраивать под зиму, а там уже, по сути, тренировок не будет. Все, что ты натренировал зимой, все на соревнованиях будет видно. А там уже будем решать, как я себя чувствую, что я могу, насколько вообще реализуемы мои амбиции.

«Я все время у Вани спрашиваю: «Как ты думаешь, наших вернут?» Он такой: «Нет, наверное, пока я бегаю».

А он еще у меня такой смешной. Говорит тут: «Блин, чего-то все болит, я старею, после тренировок устаю больше, чем обычно». Я ему: «Хватит! Тебе всего 20 лет». (Смеется).

У нас нет такого, что у кого-то больше волнения по этому поводу. Мы немножко уже настроены на российские старты, потому что понимаем реалии жизни», — приводит слова Якимушкиной Sport24.