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Александр Большунов стал победителем коньковой разделки на 15 км на этапе Кубка России

Сегодня, 23 ноября, на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Вершине Тёи прошла мужская гонка с раздельным стартом на 15 км свободным стилем. Победителем гонки стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, представляющий Архангельскую область. Спортсмен преодолел дистанцию за 32.37,9.

Второе место занял представитель Тюменской области Артём Мальцев, отставший от лидера гонки на 6,3 секунды. Третьим стал лыжник из Архангельской области Савелий Коростелёв. Он уступил Большунову 19,2 секунды.

Лыжные гонки. Кубок России. Первый этап, Вершина Тёи.

15 км, свободный стиль, мужчины.

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 32.37,9.

2. Артём Мальцев (Тюменская область) — отставание 6,3 секунды.

3. Савелий Коростелёв (Архангельская область) +19,2.

4. Андрей Мельниченко (ХМАО-Югра) +32,4.

5. Денис Спицов (Тюменская область) +40,4.