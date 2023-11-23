Вероника Степанова победила в гонке на 10 км свободным стилем на первом этапе Кубка России

Сегодня, 23 ноября, стартовал Кубок России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Соревнования в Вершине Тёи начались женской гонкой на 10 км свободным стилем. Победу одержала Вероника Степанова, второе место — за Алиной Пеклецовой, а третье — за Марией Истоминой.

Первый этап Кубка России. Вершина Тёи. Гонка на 10 км свободным стилем. Женщины

1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 24.25,9.

2. Алина Пеклецова (Архангельская область) +0.30,2.

3. Мария Истомина (Архангельская область) +0.54,8.

4. Екатерина Никитина (Мордовия) +0.55,2.

5. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +1.04,4.

6. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) +1.05,5.

7. Арина Каличева (Москва) +1.05,7.

8. Майя Новикова (Москва) +1.13,9.

9. Елизавета Маслакова (Москва) +1.17,7.

10. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +1.20,8.