Большунов: Мальцев сказал: «Надо надеть счастливую шапочку». Я подумал: «Ну всё, приехали»

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов прокомментировал результат гонки с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка России в Вершине Тёи. Спортсмен стал победителем гонки.

«У нас было потеплее, чем у девочек в гонке. Когда бежал, это чувствовалось. Стало потеплее, солнце вышло. В конце уже лыжи со спуска хуже выехали, поэтому пришлось поднапрячься, чтобы много не проиграть. В принципе, всё получилось. Выиграл, а это самое главное.

От Артёма Мальцева ожидал такого результата, потому что он сегодня перед стартом сказал: «Надо надевать свою счастливую шапочку». Я подумал: «Ну всё, приехали. Можно на старт не выходить» (смеётся). Артём всегда хорошие секунды показывает в коньковых гонках. В том году в одной из коньковых гонок мы с ним до последнего зарубались. Сегодня он тоже составил хорошую конкуренцию, до конца боролся. Шесть секунд — не так уж много.

Савелий Коростелёв — молодой спортсмен, который, по идее, должен добавлять с каждым годом, но посмотрим, как это будет», — сказал Большунов в интервью проекту «На лыжи!» во «ВКонтакте».

Лыжные гонки. Кубок России. Первый этап, Вершина Тёи.

15 км, свободный стиль, мужчины.

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 32.37,9.

2. Артём Мальцев (Тюменская область) — отставание 6,3 секунды.

3. Савелий Коростелёв (Архангельская область) +19,2.