«Что-то немного выиграл Большунов». Вяльбе подвела итоги мужской разделки на этапе КР

Советская и российская лыжница, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала результаты мужской гонки с раздельным стартом на 15 км на первом этапе Кубка России в Вершине Тёи.

«По мужской гонке – что-то немного выиграл Саша Большунов (смеётся). Хотя, конечно, нет разницы, выиграешь ты одну секунду или одну минуту. Честно сказать, у него есть проблемы со здоровьем. И очень радует, что он всегда выходит бороться и постоянно доказывает, кто в команде лидер.

Я очень рада за Артёма Мальцева, который в прошлом сезоне не всегда выступал так, как он может, и очень много летом болел – больше всех в команде, наверное. Большунов сказал, что Артёму шапочка помогла? Ради бога! Я тоже в своё время думала, что мне розовая шапочка помогает. Вера во что-то – великое дело.

Очень хорошо прошёл гонку Савелий Коростелёв. Начал спокойно, а дальше прибавлял. Когда человек может раскладывать свои силы, это говорит о его зрелости. Старт Кубка России удался, я считаю», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.