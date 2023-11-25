Артём Жмурко рассказал о подробностях инцидента с Терентьевым, сломавшим палку

Тренер Артём Жмурко рассказал о том, как российский лыжник Александр Терентьев сломал палку во время квалификации в рамках первого этапа Кубка России.
«На выходе со спуска перед последним подъёмом начал толкаться и сломал палку. Подъёмчик и финишную прямую преодолевал с одной палкой. На финишном отрезке тренеры с палками не стоят», — приводит слова Жмурко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Терентьев в итоге не смог выйти в финал. В квалификации лучшим стал Иван Горбунов.
Финал назначен на 9:25 мск. В прямом эфире решающую гонку покажет Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) и YouTube-канал проекта «На лыжи!»
Всего календарь Кубка России — 2023/2024 по лыжным гонкам включает в себя семь этапов. Финальный этап пройдёт в Кировске (Мурманская область) 3–7 апреля 2024 года.