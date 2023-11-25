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Терентьев сломал палку и не прошёл квалификацию на спринт

Терентьев сломал палку и не прошёл квалификацию на спринт
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Российский лыжник Александр Терентьев во время квалификации в рамках первого этапа Кубка России сломал палку на финишном подъёме. Спортсмен в итоге не смог пройти в финал.

В квалификации лучшим стал Иван Горбунов.

Финал назначен на 9:25 мск. В прямом эфире решающую гонку покажет Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) и YouTube-канал проекта «На лыжи!»

Вчера, 24 ноября, прошли спринтерские гонки среди мужчин и женщин классическим стилем. Завтра, 26 ноября, пройдут гонки в классическом стиле: женщины, 10 км (7:00 мск); мужчины, 15 км (8:45 мск).

Всего календарь Кубка России — 2023/2024 по лыжным гонкам включает в себя семь этапов. Финальный этап пройдёт в Кировске (Мурманская область) 3–7 апреля 2024 года.

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