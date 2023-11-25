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Анастасия Фалеева выиграла спринт свободным стилем на первом этапе Кубка России

Анастасия Фалеева выиграла спринт свободным стилем на первом этапе Кубка России
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Российская лыжница Анастасия Фалеева, представляющая Санкт-Петербург, стала победительницей спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам, проходящем в Вершине Тёи (Республика Хакасия). В финальном забеге спортсменка пришла к финишу первой с результатом 3.57,29.

Второе место заняла Елизавета Пантрина, отставшая на 0,89 секунды, третьей стала Алёна Баранова (+1,45).

Лыжные гонки. Кубок России сезона-2023/2024. Первый этап. Вершина Тёи
Спринт, свободный стиль, финал. Женщины

1. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) — 3.57,29.
2. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +0,89.
3. Алёна Баранова (Москва) +1,45.
4. Анна Королёва (Беларусь) +1,53.
5. Майя Новикова (Москва) +2,13.
6. Мария Истомина (Архангельская область) +2,24.

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