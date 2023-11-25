Вяльбе: понятно, что Большунов на порядок выше соперников, но ему тоже не всё далось легко

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высоко оценила уровень спринтерских гонок на первом этапе Кубка России. У мужчин коньковый спринт выиграл Александр Большунов, у женщин — Анастасия Фалеева.

«Хорошие гонки сегодня получились, красивые. Всё в борьбе, никто просто так не выиграл. Понятно, что Большунов на порядок выше соперников, но, мне кажется, ему тоже не всё далось легко. Я видела его после финиша пролога, обратила внимание на то, как сильно он дышал. Но это первый спринт в сезоне, пока мало взрывной, скоростной работы.

Ваня Горбунов, у которого, как и у Терентьева, сломалась палка, смог побороться, доехать до финала и быть вторым. Митрошина тоже отмечу. Хорошо, что ребята в сборной меняются на лидирующих позициях. Коростелёв пытался прорваться, но пока, наверное, нет у него лучшей формы.

У девочек сегодня явные лидеры не бежали. Перед началом гонки так и думали, что развернётся борьба между Алёной Барановой и Настей Фалеевой. Второй год подряд серьёзную конкуренцию создаёт Анна Королёва из Беларуси. В целом это здорово. И она сама растёт как спортсменка, и нашим девчонкам даёт возможность поработать», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.