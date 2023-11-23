«Ну всё, приехали». Большунов испугался счастливой шапочки соперника, но всё равно выиграл

Кубок России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 стартовал в самом дальнем из лыжных местечек России. В центре лыжного спорта в Вершине Тёи, что в Хакасии, прошли коньковые разделки на 10 и 15 км. Победы в гонках ожидаемо одержали олимпийские чемпионы Александр Большунов и Вероника Степанова. Но оба могли и пропустить этот старт.

«Вероника вообще с одной палкой каталась»

Вероника Степанова не участвовала в предшествовавшем первому этапу Кубка России Кубке Хакасии и со стороны посмотрела, как в коньковой разделке сверкает восходящая звезда российских лыж 17-летняя Алина Пеклецова. Их очное противостояние ожидалось с огромным интересом.

Пеклецова стартовала намного раньше, и её результат был лучшим. Алина сделала всё, что от неё зависело. После гонки юная лыжница пожаловалось на то, что из-за мороза у неё замёрзли глаза, и она половину круга ехала чуть ли не вслепую. Но даже в такой ситуации она обыграла всех. Кроме одной спортсменки.

Вероника Степанова с самого старта захватила лидерство и только увеличивала отрыв. Она привезла своей сопернице полминуты. А затем выяснилось, что олимпийская чемпионка вообще могла не выйти на старт, поскольку на тренировке упала и повредила большой палец правой руки.

К счастью, всё обошлось. «Дело житейское, бывает», – была предельно лаконична чемпионка.

Вероника Степанова Фото: РИА Новости

«Она на тренировке на спуске упала на руку, был ушиб. Делали снимок, боялись, что будет вывих. Опасения не подтвердились. Она растянула связки. Нужно было время. Мы не знали, хватит ли времени до гонки, чтобы палец пришел в себя. Боль ушла, она могла палку крепко держать. Она вообще с одной покаталась, потом уже с большим темляком, но палку не держала ещё. А вчера боль отступила, уже в обед понимали, что она выйдет на старт», – объяснил ситуацию её тренер Егор Сорин.

Третье место на самом финише у другой 17-летней восходящей звезды Екатерины Никитиной буквально вырвала Мария Истомина. Спортсменка из группы Юрия Бородавко шла с Никитиной часть дистанции – спортсменки были вместе, но на разных кругах, и на финише их разделили 0,4 секунды.

«Думала, будет хуже, это всего лишь третья скоростная работа для меня, если считать подготовительный сезон. Разгонюсь ещё за счёт стартов и наберу оптимальную форму», – рассказала Истомина после финиша, пока мы с ней шли к боксам, куда она отправилась греться.

«Расстроилась? Нет! Четвёртое место обидно, но не на Кубке России, где я в топ-10 не попадала. Оставлю призовые места до следующих гонок», – прокомментировала своё выступление Никитина.

Перед церемонией награждения к спортсменкам подошла Елена Вяльбе, которая сначала пожурила Никитину и Пеклецову, которые пришли в лёгких разминочных одеждах, а не в тёплых куртках, а затем подшутила над Степановой: «Ну что, только недавно про Веронику говорили, что она молодая и перспективная, а теперь всё, другие появились».

«Ну всё, приехали. Можно на старт не выходить»

После финиша мужской гонки больше всего было разговоров о шапке, в которой бежал Артём Мальцев.

Начал всё Александр Большунов. Трёхкратный олимпийский чемпион отжался на разминке 12 раз, побегал, попрыгал, надел лыжи и отправился в гонку последним. Он победил, обойдя Мальцева на 6,3 секунды. Да, Большунов всё контролировал, но Мальцев и правда был бесподобен.

«От Артёма Мальцева ожидал такого результата, потому что он перед стартом сказал: «Надо надевать свою счастливую шапочку». Я подумал: «Ну всё, приехали. Можно на старт не выходить» (смеётся). Артём всегда хорошие секунды показывает в коньковых гонках. В том году в одной из коньковых гонок мы с ним до последнего зарубались. Сегодня он тоже составил хорошую конкуренцию, до конца боролся. Шесть секунд — не так уж много», – сказал Большунов в интервью проекту «На лыжи!».

Александр Большунов Фото: РИА Новости

Мальцев после финиша подтвердил, что действительно надел ту шапочку, за которую в своё время ему «вставляла» Елена Валерьевна Вяльбе.

«Пришлось герб Нижнего Новгорода убрать, налепить логотип «Лукойла», а сверху я баф надеваю. Но это действительно моя счастливая шапочка, психологически мне это помогает. Наконец, приходят скорости, которые я сам от себя хотел бы видеть», – сказал Артём.

Про шапочку Мальцева даже Вяльбе сказала: «Верить во что-то – великая вещь. Я и сама думала, что моя розовая шапка мне помогает».

У Савелия Коростелёва счастливой шапочки, кажется, пока нет. Но зато у него серьёзно выросли объёмы. Примерно на 20%, как сказал сам спортсмен из группы Егора Сорина. Эти объёмы нужно переварить, чтобы подойти в оптимальной форме к главным стартам. Впрочем, третьему месту в коньковой разделке они не помешали.

В Вершине Тёи у спортсменов ещё пройдут коньковый спринт и классическая разделка.