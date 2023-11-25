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Нисканен не сдержал эмоций, с размаху бросив лыжи. Он проиграл норвежцу золото в Руке

Нисканен не сдержал эмоций, с размаху бросив лыжи. Он проиграл норвежцу золото в Руке
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен не смог сдержать эмоций после поражения на домашней трассе.

Напомним, Нисканен проиграл всего 2,9 секунды представителю Норвегии Мартину Лёвстрёму Нюэнгету в классической разделке на 15 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2023/2024.

Нюэнгет финишировал после того, как это сделал Ийво. Нисканен вышел в зону финиша, похлопал Мартина по груди, после чего отвернулся и с досады бросил свои лыжи на снег.

Фото: Eurosport

Фото: Eurosport

Лыжные гонки. Кубок мира, первый этап, Рука. Гонка с раздельным стартом, 15 км, классический стиль. Мужчины

Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 23.31,7.
Ийво Нисканен (Финляндия) — отставание 2,9 секунды.
Эрик Вальнес (Норвегия) + 9,7.

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