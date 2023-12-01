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Вероника Степанова выиграла коньковую разделку на 10 км на этапе Кубка России в Тюмени

Сегодня, 1 декабря, в Тюмени состоялась лыжная гонка с раздельным стартом среди женщин свободным стилем на 10 км. Соревнование прошло в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России. Первое место заняла лыжница Вероника Степанова. Спортсменка преодолела дистанцию за 25.53,9.

Второе место заняла ещё одна представительница Архангельской области, Мария Истомина, уступившая победительнице 18,3 секунды. Третьей стала лыжница Анастасия Кулешова, представляющая Нижегородскую область.

Лыжные гонки. Кубок России сезона-2023/2024. Второй этап. Тюмень

10 км, свободный стиль. Женщины

1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 25.53,9.

2. Мария Истомина (Архангельская область) — отставание 18,3 секунды.

3. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) +19,7.