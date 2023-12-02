Большунов выиграл классический спринт на 2-м этапе Кубка России, Терентьев стал 3-м
В Тюмени завершился мужской спринт в классическом стиле в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Его победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов. Вторым к финишу пришёл чемпион мира 2019 года среди молодёжи Сергей Ардашев. Тройку призёров замкнул двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 в личном и командном спринте Александр Терентьев, который выиграл квалификацию данных соревнований.
Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Тюмень. Спринт, классический стиль. Мужчины. Итоговый результат
- Александр Большунов — 4.01,60.
- Сергей Ардашев — отставание 0,12 секунды.
- Александр Терентьев +0,77.
- Владислав Афанасьев +3,64.
- Никита Родионов +4,87.
- Дмитрий Жуль +7,06.
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