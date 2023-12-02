Юрий Бородавко признался, что удивился победе Большунова в спринте на этапе КР в Тюмени

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал победу подопечного Александра Большунова в классическом спринте в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024.

Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Тюмень. Спринт, классический стиль. Мужчины. Итоговый результат

1. Александр Большунов — 4.01,60.

2. Сергей Ардашев — отставание 0,12 секунды.

3. Александр Терентьев +0,77.

«Победа Саши Большунова стала для меня хорошим сюрпризом, если честно. Особенно если учесть, что последние четыре месяца он почти не катался классикой и почти не делал скоростной работы. Меня его результаты с начала сезона удивляют. Я думал, что Саша Терентьев должен был выиграть эту гонку, но получилось немного по-другому. Пока видно, что Терентьеву тяжеловато, ему нужно набрать определённое количество стартов, чтобы выйти на хорошие соревновательные скорости. Время на то, чтобы исправить его текущее состояние, ещё есть», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.