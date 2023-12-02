Фото: награждение Большунова, Ардашева и Терентьева после спринта на 2-м этапе КР

В Тюмени прошёл мужской спринт классическим стилем в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Его победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов. Вторым к финишу пришёл чемпион мира 2019 года среди молодёжи Сергей Ардашев. Тройку призёров замкнул двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 в личном и командном спринте Александр Терентьев, который выиграл квалификацию данных соревнований.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото с церемонии награждения лыжников, в ней принимала участие президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Фото: корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин

Фото: корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин

Фото: корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин

Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Тюмень. Спринт, классический стиль. Мужчины. Итоговый результат

1. Александр Большунов — 4.01,60.

2. Сергей Ардашев — отставание 0,12 секунды.

3. Александр Терентьев +0,77.

4. Владислав Афанасьев +3,64.

5. Никита Родионов +4,87.

6. Дмитрий Жуль +7,06.