Вероника Степанова вырвала победу в масс-старте на 20 км в рамках 2-го этапа Кубка России
В Тюмени прошёл женский масс-старт на 20 км в классическом стиле в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Его победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова. Второй к финишу пришла 23-летняя Анастасия Фалеева. Тройку призёров замкнула двукратный бронзовый призёр Олимпиады в эстафетах Анастасия Кулешова (Седова).
Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Тюмень. Масс-старт, 20 км, классический стиль. Женщины
1. Вероника Степанова — 1:07.53,0.
2. Анастасия Фалеева — отставание 0,01 секунды.
3. Анастасия Кулешова + 0,06.
4. Мария Истомина + 1,4.
5. Лидия Горбунова + 10,4.
6. Евгения Крупицкая + 11,0.
7. Алёна Баранова + 13,9.
8. Екатерина Смирнова + 26,1.
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