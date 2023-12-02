Большунов выиграл спринт на лютом спринтерском круге. Удивился даже его тренер

В Тюмени, где проходит второй этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам, состоялся классический спринт. Спортсмены преодолевали длинный круг, который даже мужчины бежали за четыре минуты.

Большунов выиграл пятую гонку подряд

Уже привычно, что Александр Большунов выиграл очередную гонку на этапе Кубка России. Других победителей, кроме него, в текущем сезоне пока не было. Но он выиграл классический спринт. Гонку, в которой фаворитом считался Александр Терентьев. И потому, что в спринте классикой Терентьев и Йоханнеса Клебо обыгрывал, и потому, что Большунов на три месяца практически выбыл из тренировочного процесса. Впрочем, у Саши Терентьева тоже было не всё в порядке со здоровьем.

Терентьев фантастически пробежал пролог, очень уверенно прошёл свой четвертьфинал, но уже в полуфинале был не так убедителен. Хотя, если решена задача попадания в финал, зачем доказывать что-то ещё? Большунов в прологе проиграл своему напарнику по тренировочной группе почти 10 секунд, но в забегах на выбывание у него был солидный запас прочности.

Два фаворита пробились в финал, а компанию им составили Сергей Ардашев, Владислав Афанасьев (очень неожиданно, хотя Влад отлично бегает именно спринты), Виктор Жуль и Никита Родионов.

По ходу финала казалось, что Терентьеву удастся оторваться, особенно когда он рванул в своём стиле в последний подъём, но созданного задела оказалось недостаточно. Большунов удержался и контратаковал, а Терентьева накатил ещё и Ардашев, который вообще тактически великолепно выстроил каждый из забегов. Но с мощью и техникой Большунова он справиться не смог. Удивился даже Юрий Бородавко.

«Победа Саши Большунова стала для меня хорошим сюрпризом, если честно. Особенно если учесть, что последние четыре месяца он почти не катался классикой и почти не делал скоростной работы. Меня его результаты с начала сезона удивляют. Я думал, что Саша Терентьев должен был выиграть эту гонку, но получилось немного по-другому. Пока видно, что Терентьеву тяжеловато, ему нужно набрать определённое количество стартов, чтобы выйти на хорошие соревновательные скорости. Время на то, чтобы исправить его текущее состояние, ещё есть», — сказал старший тренер сборной России.

В финал не попал Савелий Коростелёв, который выбыл в четвертьфинале. Дорогу перешёл его друг Александр Бакуров. Но и он не смог пробиться в финал, допустив ошибку в полуфинале, когда упустил момент для атаки и занял невыгодную позицию.

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Для Большунова эта победа стала пятой подряд со старта Кубка России. Эмоции после финиша у многократного чемпиона были самыми яркими из всех прошедших гонок. Но ставить перед собой задачу выиграть вообще все гонки на Кубке России Александр не спешит. «Это всё-таки очень сложно. Состояние должно быть хорошее по всему сезону, и на спринте, и на дистанции», — сказал он «Чемпионату».

Фалеева победила с отрывом

Победительницей женского спринта стала Анастасия Фалеева. Она выиграла коньковый спринт в Вершине Тёи, а теперь с огромным преимуществом победила в Тюмени. У неё просто не было конкуренток, настолько питерская лыжница великолепно чувствовала себя на лыжне. Но если в Хакасии она после каждого забега держалась за бок, а потом призналась, что у неё сводило пресс, то сейчас, по всей видимости, Настя никаких проблем не испытывала.

«Я очень много работаю, а теперь можно и кайфовать от того, что я делаю, получать удовольствие. Здесь такая классная атмосфера, столько народу пришло, просто великолепно! отличная гонка получилась. У меня вышло убежать и финишировать немножко в одиночестве (улыбается), это очень приятно».

Второй стала Алёна Баранова, а третьей – Евгения Крупицкая. И это суперсенсация. Потому что Евгения специализируется на коньковых дистанциях, а не на спринтах.

«Я вообще в шоке пребываю до сих пор от своего результата. У меня нет слов. Я вообще все спринты больше рассматриваю как подготовку перед гонками. Считаю, что на Кубке России спортсмены сборной должны бежать всю программу, потому что это хороший шанс попробовать себя в разных дисциплинах. Если ты здоров, тебя ничего не беспокоит, то ты должен бежать всё вне зависимости от своей специализации, чтобы становиться более универсальным спортсменом», — сказала Крупицкая после финиша.

Совсем по другой программе действовали олимпийские чемпионки Вероника Степанова и Юлия Ступак.

Степанова уверенно пробежала квалификацию, но с забегов на выбывание снялась, мотивировав своё решение недостаточно хорошим самочувствием, которое не позволяет бороться за призы. Ступак же вышла на четвертьфинал, в котором осталось всего пять участниц, выиграла его, но после финиша показала – всё, дальше не побежит. Поэтому в одном из полуфиналов также осталось пять человек.

«Хотелось бы спринты покороче»

Отдельно стоит сказать про спринтерский круг. Он просто лютый для спринта. Даже мужчины бежали его за четыре с копейками минуты. Наверное, даже хорошо, что в Тюмени не было снега и организаторы не смогли подготовить убийственный спринтерский круг, который был в прошлом сезоне на молодёжном и взрослом чемпионатах страны. Там просто была гонка на выживание.

«Круг здесь достаточно длинный, тяжёлый, весь рабочий, с тремя подъёмами. По стандартам Кубка мира спринт идёт до трёх минут либо три с небольшим минуты, у нас четыре с лишним – все спринты. Поэтому хотелось бы, чтобы, когда мы вернёмся (на международные старты), у нас были и быстрые гонки. Хотелось бы, чтобы хоть где-то были спринты покороче», — сказала Анастасия Фалеева.

Баранова, Фалеева и Крупицкая Фото: ФЛГР

«Честно, я не понимаю, зачем делать такие круги. Понятно, что трасса прошла гомологацию, но можно внести изменения в конфигурацию, оставив пару подъёмов и добавив поворот на самом стадионе. Лучше, чтобы перед трибунами был ещё один вираж, как на летних соревнованиях. Тогда и зрители смогут воочию на стадионе посмотреть за классной борьбой. И финиш будет намного интереснее, другие люди могут заехать в призы», — высказал своё мнение Сергей Ардашев.

«Круг достаточно интересный, но сложный. Для меня особой разницы нет, по какому кругу бежать. Всё от самочувствия зависит. Если всё нормально, то можно бежать и длинный, и короткий круг одинаково успешно», — отметил Александр Большунов.

«Почему такой длинный круг? Так решили главный судья и жюри. Они сочли, что он вписывается в необходимые нормативы. Хотя тренеры предлагали обрезать первую петлю, тогда круг был бы примерно 1570 метров. Может быть, было бы лучше для спортсменов, но вряд ли стало бы определяющим в плане итогового результата», — резюмировал Юрий Бородавко.

Этап в Тюмени завершится первыми в сезоне масс-стартами. Классикой.