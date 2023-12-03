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Александр Большунов выиграл масс-старт на 20 км на втором этапе Кубка России в Тюмени

Александр Большунов выиграл масс-старт на 20 км на втором этапе Кубка России в Тюмени
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В Тюмени прошёл мужской масс-старт на 20 км в классическом стиле в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Его победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов. Вторым к финишу пришёл Илья Семиков. Тройку призёров замкнул олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Алексей Червоткин.

Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Тюмень. Масс-старт, 20 км, классический стиль. Мужчины

1. Александр Большунов — 57.15,19.
2. Илья Семиков — отставание 2,2 секунды.
3. Алексей Червоткин +5,4.
4. Сергей Ардашев +5,7.
5. Илья Порошкин +6,6.
6. Ермил Вокуев +7,9.
7. Евгений Белов +8,4.
8. Евгений Семяшкин +8,6.
9. Илья Трегубов +9,1.
10. Иван Горбунов +17,1.

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