Легков: молодым российским лыжникам повезло с отсутствием международных соревнований

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков высказался о развитии молодых российских лыжников в условиях отстранения от международных стартов.

«Молодёжи в какой-то степени, пусть и маленькой, повезло, как ни странно, с отсутствием международных соревнований. Теперь наши лидеры не уезжают на Кубок мира, а выступают в России. Благодаря этому у молодых есть возможность у них учиться. Это положительный момент в наших лыжных гонках. Мы видим восходящую динамику результатов», — приводит слова Легкова пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, российские лыжники отстранены от международных соревнований из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине. Ранее FIS продлила своё решение на новый сезон.