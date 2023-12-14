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Александр Большунов выиграл спринт на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке

Александр Большунов выиграл спринт на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке
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В Кирово-Чепецке завершился финал мужского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Лучшим в финальном забеге стал лыжник Александр Большунов. Спортсмен, представляющий Архангельскую область, преодолел дистанцию за 4.14,31.

Второе место в финальном забеге занял Александр Терентьев. Третьим стал ещё один представитель Архангельской области Алексей Червоткин. Таким образом, весь подиум по итогам спринта заняли лыжники группы тренера Юрия Бородавко.

Лыжные гонки. Кубок России, третий этап. Кирово-Чепецк.
Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 4.14,31.
2. Александр Терентьев (Архангельская область) — отставание 2,13 секунды.
3. Алексей Червоткин (Архангельская область) +2,64.

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