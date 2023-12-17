Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Виктория Карль выиграла гонку на 10 км классикой на этапе Кубка мира в Тронхейме

Немецкая лыжница Виктория Карль заняла первое место в гонке на 10 км классическим стилем, прошедшей в рамках четвёртого этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который принимает Тронхейм (Норвегия).

Второй результат показала американка Рози Бреннан, отставшая от победителя на 19,6 секунды, третье место у шведки Эббы Андерссон, завершившей гонку с отставанием +21,6.

Лыжные гонки. Кубок мира, четвёртый этап, Тронхейм.

Гонка с раздельным стартом, классический стиль, 10 км. Женщины

1. Виктория Карль (Германия) — 28.13,6.

2. Рози Бреннан (США) +19,6.

3. Эбба Андерссон (Швеция) +21,6.

4. Джессика Диггинс (США) +28,3.

5. Кертту Нисканен (Финляндия) +42,1.

6. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +47,2.

7. Пия Финк (Германия) +56,2.

8. Эмма Рибом (Швеция) +57,9.