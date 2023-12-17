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Виктория Карль выиграла гонку на 10 км классикой на этапе Кубка мира в Тронхейме

Виктория Карль выиграла гонку на 10 км классикой на этапе Кубка мира в Тронхейме
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Немецкая лыжница Виктория Карль заняла первое место в гонке на 10 км классическим стилем, прошедшей в рамках четвёртого этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который принимает Тронхейм (Норвегия).

Второй результат показала американка Рози Бреннан, отставшая от победителя на 19,6 секунды, третье место у шведки Эббы Андерссон, завершившей гонку с отставанием +21,6.

Лыжные гонки. Кубок мира, четвёртый этап, Тронхейм.
Гонка с раздельным стартом, классический стиль, 10 км. Женщины

1. Виктория Карль (Германия) — 28.13,6.
2. Рози Бреннан (США) +19,6.
3. Эбба Андерссон (Швеция) +21,6.
4. Джессика Диггинс (США) +28,3.
5. Кертту Нисканен (Финляндия) +42,1.
6. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +47,2.
7. Пия Финк (Германия) +56,2.
8. Эмма Рибом (Швеция) +57,9.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 4, Тронхейм, Норвегия
Женщины. 10 км. Классический стиль.
17 декабря 2023, воскресенье. 15:15 МСК
Окончено
1
Виктория Карль
Германия
28:13.6
2
Рози Бреннан
США
+19.6
3
Эбба Андерссон
Швеция
+21.6
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