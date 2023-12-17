Виктория Карль выиграла гонку на 10 км классикой на этапе Кубка мира в Тронхейме
Поделиться
Немецкая лыжница Виктория Карль заняла первое место в гонке на 10 км классическим стилем, прошедшей в рамках четвёртого этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который принимает Тронхейм (Норвегия).
Второй результат показала американка Рози Бреннан, отставшая от победителя на 19,6 секунды, третье место у шведки Эббы Андерссон, завершившей гонку с отставанием +21,6.
Лыжные гонки. Кубок мира, четвёртый этап, Тронхейм.
Гонка с раздельным стартом, классический стиль, 10 км. Женщины
1. Виктория Карль (Германия) — 28.13,6.
2. Рози Бреннан (США) +19,6.
3. Эбба Андерссон (Швеция) +21,6.
4. Джессика Диггинс (США) +28,3.
5. Кертту Нисканен (Финляндия) +42,1.
6. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +47,2.
7. Пия Финк (Германия) +56,2.
8. Эмма Рибом (Швеция) +57,9.
Комментарии
- 17 декабря 2023
-
16:23
-
15:57
-
15:30
-
14:06
-
11:48
-
10:58
-
00:46
-
00:11
- 16 декабря 2023
-
22:46
-
22:34
-
21:52
-
21:49
-
21:42
-
20:55
-
20:43
-
20:42
-
18:24
-
18:02
-
18:00
-
16:22
-
16:18
-
14:24
-
13:20
-
12:56
-
12:22
-
12:07
-
10:43
-
07:26
-
00:39
-
00:30
- 15 декабря 2023
-
22:19
-
21:50
-
19:18
-
18:44
-
18:03
Партнерский контент