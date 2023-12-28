Симен Хегстад Крюгер не примет участия в «Тур де Ски»

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Симен Хегстад Крюгер не сможет принять участие в лыжной многодневке «Тур де Ски», об этом сообщает VG со ссылкой на пресс-релиз Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

Спортсмен заболел на сборе в Италии, куда он отправился после соревнований в Тронхейме, и не успел восстановиться к многодневке. Его место в составе национальной команды Норвегии займёт Ансгар Эвенсен.

Ранее стало известно, что в многодневке, которая состоится с 30 декабря по 7 января и пройдёт на территории Италии и Швейцарии, не сможет принять участие обладатель двух бронзовых наград Олимпийских игр, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира французский лыжник Ришар Жув.