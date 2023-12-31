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Нисканен выиграла классическую разделку на 1-м этапе «Тур де Ски», Диггинс стала 3-й

Нисканен выиграла классическую разделку на 1-м этапе «Тур де Ски», Диггинс стала 3-й
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В Тоблахе (Италия) прошла женская гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле в рамках первого этапа престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». Её победительницей стала многократный призёр Олимпиад, представительница Финляндии Кертту Нисканен. Второй результат на финише продемонстрировала олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немка Виктория Карль. Тройку призёров замкнула олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, трёхкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира-2020/2021 американка Джессика Диггинс.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», первый этап, Тоблах. Гонка с раздельным стартом, классический стиль, 10 км. Женщины

  1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 25.48,0.
  2. Виктория Карль (Германия) — отставание 6,7 секунды.
  3. Джессика Диггинс (США) + 10,7.
  4. Рози Бреннан (США) + 15,2.
  5. Катарина Хенниг (Германия) + 29,0.
  6. Хейди Венг (Норвегия) + 40,8.
Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 5, Тоблах, Италия
Женщины. 10 км. Классический стиль.
31 декабря 2023, воскресенье. 14:15 МСК
Окончено
1
Кертту Нисканен
Финляндия
25:48.0
2
Виктория Карль
Германия
+6.7
3
Джессика Диггинс
США
+10.7
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