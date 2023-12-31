Нисканен выиграла классическую разделку на 1-м этапе «Тур де Ски», Диггинс стала 3-й
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В Тоблахе (Италия) прошла женская гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле в рамках первого этапа престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». Её победительницей стала многократный призёр Олимпиад, представительница Финляндии Кертту Нисканен. Второй результат на финише продемонстрировала олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немка Виктория Карль. Тройку призёров замкнула олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, трёхкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира-2020/2021 американка Джессика Диггинс.
Лыжные гонки. «Тур де Ски», первый этап, Тоблах. Гонка с раздельным стартом, классический стиль, 10 км. Женщины
- Кертту Нисканен (Финляндия) — 25.48,0.
- Виктория Карль (Германия) — отставание 6,7 секунды.
- Джессика Диггинс (США) + 10,7.
- Рози Бреннан (США) + 15,2.
- Катарина Хенниг (Германия) + 29,0.
- Хейди Венг (Норвегия) + 40,8.
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