Нисканен выиграла классическую разделку на 1-м этапе «Тур де Ски», Диггинс стала 3-й

В Тоблахе (Италия) прошла женская гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле в рамках первого этапа престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». Её победительницей стала многократный призёр Олимпиад, представительница Финляндии Кертту Нисканен. Второй результат на финише продемонстрировала олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немка Виктория Карль. Тройку призёров замкнула олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, трёхкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира-2020/2021 американка Джессика Диггинс.

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