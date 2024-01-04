Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кертту Нисканен выиграла классический пасьют на этапе «Тур де Ски» в Давосе

Финская лыжница Кертту Нисканен стала победительницей гонки преследования на 20 км классическим стилем на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в Давосе (Швейцария).

На втором месте с отставанием 0,8 секунды от победителя оказалась американка Рози Бреннан. Третье место у её соотечественницы Джессики Диггинс, которая уступила Нисканен 8,7 секунды.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», второй этап, Давос. Гонка преследования, классический стиль, 20 км. Женщины.

1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1.12.00,7.

2. Рози Бреннан (США) — отставание 0,8 секунды.

3. Джессика Диггинс (США) +8,7.

4. Йонна Сундлинг (Швеция) +13,2.

5. Фрида Карлссон (Швеция) +13,6.

6. Хейди Венг (Норвегия) +13,9.

7. Маргрете Бергане (Норвегия) +14,4.

8. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) +15,1.