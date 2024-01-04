Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кертту Нисканен выиграла классический пасьют на этапе «Тур де Ски» в Давосе

Кертту Нисканен выиграла классический пасьют на этапе «Тур де Ски» в Давосе
Аудио-версия:
Комментарии

Финская лыжница Кертту Нисканен стала победительницей гонки преследования на 20 км классическим стилем на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в Давосе (Швейцария).

На втором месте с отставанием 0,8 секунды от победителя оказалась американка Рози Бреннан. Третье место у её соотечественницы Джессики Диггинс, которая уступила Нисканен 8,7 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 6, Давос, Швейцария
Женщины. 10 км. Классический стиль. Гонка преследования
04 января 2024, четверг. 12:45 МСК
Окончено
1
Кертту Нисканен
Финляндия
1:12:00.7
2
Рози Бреннан
США
+0.8
3
Джессика Диггинс
США
+8.7

Лыжные гонки. «Тур де Ски», второй этап, Давос. Гонка преследования, классический стиль, 20 км. Женщины.

1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1.12.00,7.
2. Рози Бреннан (США) — отставание 0,8 секунды.
3. Джессика Диггинс (США) +8,7.
4. Йонна Сундлинг (Швеция) +13,2.
5. Фрида Карлссон (Швеция) +13,6.
6. Хейди Венг (Норвегия) +13,9.
7. Маргрете Бергане (Норвегия) +14,4.
8. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) +15,1.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android