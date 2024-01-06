Легков: когда россияне поедут на международные старты, тогда и проверим, какой уровень

Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне, призёр чемпионатов мира, победитель «Тур де Ски» — 2013 российский лыжник Александр Легков поделился мнением о текущем уровне российских лыжников.

«На мой взгляд, уровень не пропал. Когда поедут на международные старты, тогда и проверим, какой уровень. На мой взгляд, он не пропал — все бегают с такими же скоростями, мощностью и силой», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в декабре 2016 года Легков был временно отстранён от участия в соревнованиях из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. За этим последовала и полноценная дисквалификация, однако уже в 2018 году CAS признал дисквалификацию необоснованной и отменил её. Результаты Легкова на Олимпиаде в Сочи были оставлены в силе.