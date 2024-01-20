Шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла масс-старт на восьмом этапе Кубка мира
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В Оберхофе (Германия) состоялся женский масс-старт классическим стилем на 20 км в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Его победительницей стала чемпионка мира, бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в эстафетах, шведская лыжница Фрида Карлссон. Второй к финишу пришла олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте, немка Катарина Хенниг. Тройку призёров замкнула представительница Финляндии Кертту Нисканен.
Лыжные гонки. Кубок мира, восьмой этап, Оберхоф. Масс-старт, классический стиль, 20 км. Женщины
- Фрида Карлссон (Швеция) — 51.33,6.
- Катарина Хенниг (Германия) — отставание 2,3 секунды.
- Кертту Нисканен (Финляндия) +3,8.
- Виктория Карль (Германия) +7,5.
- Линн Сван (Швеция) +7,5.
- Джессика Диггинс (США, лидер КМ) +9,5.
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