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Шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла масс-старт на восьмом этапе Кубка мира

Шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла масс-старт на восьмом этапе Кубка мира
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В Оберхофе (Германия) состоялся женский масс-старт классическим стилем на 20 км в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Его победительницей стала чемпионка мира, бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в эстафетах, шведская лыжница Фрида Карлссон. Второй к финишу пришла олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте, немка Катарина Хенниг. Тройку призёров замкнула представительница Финляндии Кертту Нисканен.

Лыжные гонки. Кубок мира, восьмой этап, Оберхоф. Масс-старт, классический стиль, 20 км. Женщины

  1. Фрида Карлссон (Швеция) — 51.33,6.
  2. Катарина Хенниг (Германия) — отставание 2,3 секунды.
  3. Кертту Нисканен (Финляндия) +3,8.
  4. Виктория Карль (Германия) +7,5.
  5. Линн Сван (Швеция) +7,5.
  6. Джессика Диггинс (США, лидер КМ) +9,5.
Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 8, Оберхоф, Германия
Женщины. 20 км. Классический стиль. Масс-старт
20 января 2024, суббота. 15:30 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
51:33.6
2
Катарина Хенниг
Германия
+2.3
3
Кертту Нисканен
Финляндия
+3.8
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