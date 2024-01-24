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Эбба Андерссон стала спортсменкой года в Швеции

Эбба Андерссон стала спортсменкой года в Швеции
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Шведская лыжница Эбба Андерссон стала обладательницей ежегодной спортивной премии Швеции Idrottsgalan. Она выиграла в самой престижной номинации Jerringpriset (Спортсмен года). Об этом сообщает SVT.

Отметим, что такая награда получена представителем лыжных гонок впервые за 15 лет. В прошлый раз награда досталась Шарлотт Калле в 2009 году.

До вчерашнего вечера победу в этой номинации присуждали шведскому прыгуну с шестом Арману Дюплантису. На его счету уже есть одна из престижных наград: он назван лучшим легкоатлетом мира — 2023.

Победитель в этой премии выбирается путём голосования. Андерссон обошла своего главного соперника Дюплантиса почти на 70 тысяч голосов.

Напомним, уже 26 января начнётся этап Кубка мира в Гомсе (Швейцария). Первым стартом для Андерссон будет масс-старт на 20 км.

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