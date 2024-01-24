В «Лужниках» в третий раз пройдёт «Гонка звёзд»

27 и 28 января 2024 года в «Лужниках» состоятся уже традиционные соревнования «Матч ТВ. Гонка звёзд» по лыжным гонкам и биатлону. Мероприятие пройдёт на лыжно-биатлонной трассе олимпийского комплекса, спроектированной специально для занятий лыжными видами спорта.

Фото: Департамент спорта города Москвы

27 января состоятся соревнования по лыжным гонкам. Среди участников известные лыжники – чемпионы мира и Европы, олимпийские призёры Иван Алыпов, Александр Бессмертных, Максим Вылегжанин, Евгений Дементьев, Наталья Коростелёва, Александр Панжинский и другие. На одну трассу вместе опытными спортсменами выйдут дети, которые только начинают свой путь в лыжных гонках.

Фото: Департамент спорта города Москвы

28 января пройдёт «Матч ТВ. Гонка звёзд» по биатлону. Соревноваться за трофей будут команды из двух человек. Среди участников чемпионы мира и Европы, олимпийские призёры Екатерина Юрлова-Перхт, Антон Шипулин, Ольга Полторанина, Иван Черезов, Ольга Зайцева, Ольга Назарова, Ольга Подчуфарова, Андрей Маковеев, а также популярные любители – космонавт Олег Новицкий, солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, ведущая Диана Терешкова, актриса театра и кино Елена Захарова, актёр сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Манец и другие.

Фото: Департамент спорта города Москвы

Ведущими мероприятия выступят Дмитрий Занин, Андрей Романов и Дмитрий Губерниев.

Вход свободный.