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Американка Диггинс ударила Фриду Карлссон лыжной палкой во время полуфинала спринта

Американка Диггинс ударила Фриду Карлссон лыжной палкой во время полуфинала спринта
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Американская лыжница и олимпийская чемпионка 2018 года Джессика Диггинс на полуфинальном забеге спринта на 1,3 км в Гомсе (Швейцария) ударила лыжной палкой шведскую лыжницу Фриду Карлссон. Сама Карлссон рассказала, что от серьёзной травмы её спасло то, что она находилась в очках.

«Палка попала мне в глаз, точнее, в очки, а затем спустилось по подбородку, так что мне повезло, что я была в очках. Повезло, что сегодня было солнечно. Я не знаю, заметила ли она (Джессика Диггинс — Прим. «Чемпионат») это» — приводит слова шведки Expressen.

Напомним, что в результате гонки Диггинс пришла шестой, а Карлссон финишировала третьей во втором забеге.

Сейчас старты с участием обеих спортсменок — это упорная борьба. Американка занимает первое место в личном зачёте, а шведка находится на третьей строчке. Их разрыв составляет 364 очка.

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