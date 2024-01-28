«Пройти в полуфинал — это совершить скачок». Хелльвегер — о результатах спринта на КМ

Итальянский лыжник Михаэль Хелльвегер пробежал полуфинальную гонку спринта на 1,3 км в Гомсе (Швейцария) и пришёл шестым в своём забеге. Сам 27-летний спортсмен был рад такому результату, сказав, что для него это скачок.

«Я очень доволен сегодняшним днем еще и потому, что в плане мускулов я был не на высоте, а трасса была очень тяжелой, без возможности восстановиться и, следовательно, не подходящей для меня. Поэтому, если мне сегодня удалось пройти в полуфинал, это значит, что мне удалось совершить тот качественный скачок, который я искал» — приводит слова Хелльвегера Fondo Italia.

По словам лыжника, ему хотелось исправить ситуацию предыдущего этапа, улучшив результат в Гомсе. Напомним, что в квалификации в Оберхофе (Германия) спортсмен занял 43 место и не смог пройти дальше.

За сезон 2023/2024 лучшим результатом стало для спортсмена пятое место в полуфинале спринта в Тоблахе (Италия).