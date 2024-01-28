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Кубок мира по лыжным гонкам, 9-й этап: во сколько масс-старт у мужчин

Кубок мира по лыжным гонкам, 9-й этап: во сколько масс-старт у мужчин
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Сегодня, 28 января, на девятом этапе Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам пройдёт масс-старт 20 км свободным стилем среди мужчин.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 9, Гомс, Швейцария
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
28 января 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Не началось

Соревнования начнутся в 15:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом гонки.

Кубок мира, девятый этап, Гомс, Швейцария
Мужчины масс-старт 20 км
Старт-лист

1) Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия).

2) Пол Голберг (Норвегия).

3) Эндрю Масгрэйв (Великобритания).

4) Уго Лапалус (Франция).

5) Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия).

6) Симен Хегстад Крюгер (Норвегия).

7) Мика Фермойлен (Австралия).

8) Фридрих Мох (Германия).

9) Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия).

10) Ян Томас Йенссен (Норвегия).

Напомним, российские лыжники пропускают сезон-2023/2024 Кубка мира по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS), которая таким образом отреагировала на ситуацию на Украине.

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