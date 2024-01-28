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Диггинс выиграла масс-старт свободным стилем на девятом этапе КМ в Гомсе

Американская лыжница, олимпийская чемпионка 2018 года Джессика Диггинс стала победительницей женского масс-старта свободным стилем на 20 км на девятом этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе.

Диггинс показала результат 45.26,3.

Второй стала шведка Фрида Карлссон, отстав от победительницы на 0,6 секунды. Бронза досталась местной лыжнице Надине Фендрих, проигравшей Диггинс две секунды.

Лыжный гонки. Кубок мира. Женщины. 9-й этап. Масс старт. Свободный стиль. Гомс (Швейцария)

1. Джессика Диггинс (США) — 45.26,3

2. Фрида Карлссон (Швеция) + 0,6 секунды

3. Надине Фендрих (Швейцария) + 2,0

4. Эбба Андерссон (Швеция) + 9,0

5. Софи Локли (США) + 9,5

6. Дельфин Клодель (Франция) + 15,2

7-8. Рози Бреннан (США) + 15,9 / Катарина Хенниг (Германия) + 15,9

9. Лилиан Ганьон (Канада) + 16,1

10. Линн Сван (Швеция) + 20,4