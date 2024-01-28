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Клебо выиграл масс-старт на 20 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Гомсе

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо стал победителем 20-километрового масс-старта свободным стилем на девятом этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе.

Норвежец показал результат 39.25,2. Второе место занял его соотечественник Симен Хегстад Крюгер, отставший от победителя на 0,7 секунды. Третьим стал француз Жюль Лапьер, проигравший Клебо ровно 12 секунд.

Лыжный гонки. Кубок мира. Мужчины. 9-й этап. Масс старт. Свободный стиль. Гомс (Швейцария)

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 39.25,2.

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +0,7 секунды.

3. Жюль Лапьер (Франция) +12,0.

4. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +13,5.

5. Фридрих Мох (Германия) +14,1.

6. Пол Голберг (Норвегия) +15,1.

7. Элиа Барп (Италия) +15,7.

8. Ришар Жув (Франция) +17,8.

9. Беда Кле (Швейцария) +18,4.

10. Флориан Ноц (Германия) +18,7.