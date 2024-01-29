Фристайлистка Таталина завоевала серебро на Х Games. Она выступала под российским флагом

Чемпионка мира 2021 года российская фристайлистка Анастасия Таталина завоевала серебряную медаль на знаменитых Х Games (Всемирных экстремальных играх), которые проходят в Аспене (США). Таталина на данных соревнованиях получила возможность выступать под национальным флагом.

Таталина стала второй в «биг-эйре». Победу в соревнованиях одержала серебряный призёр Олимпиады-2022 в данной дисциплине, трёхкратная чемпионка мира 22-летняя француженка Тесс Ледё. Тройку призёров замкнула американка Релл Харвуд.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео выступления Таталиной.

Напомним, X Games исторически проводятся не под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), которая в октябре продлила бан россиян. В связи с этим рядом с фамилией Таталиной на всех ресурсах стоял российский флаг.