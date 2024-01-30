38-летний Петтер Нортуг выступит на Кубке Норвегии

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, 38-летний норвежский лыжник Петтер Нортуг заявился на гонку на 10 км свободным стилем в Кубке Норвегии по лыжным гонкам. Соревнования пройдут 3 февраля.

Напомним, Нортуг не выступал на Кубке Норвегии более пяти лет. В 2018 году норвежский лыжник объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Я очень рад. Это прекрасно, фантастическое событие для нас. Петтер по-прежнему является одним из самых популярных лыжников Норвегии. Он всегда получает много внимания», — приводит слова менеджера по организации соревнований Норвежской лыжной ассоциации Асгейра Моберга VG.

Петтер Нортуг — двукратный чемпион Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере, обладатель 13 золотых медалей чемпионатов мира по лыжным гонкам и двукратный чемпион мирового первенства 2011 года на лыжероллерах.