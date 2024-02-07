Лыжник Александр Легков назвал Олимпиаду в Сочи самым ярким воспоминанием в жизни

Российский лыжник Александр Легков назвал Олимпийские игры в Сочи самым ярким воспоминанием в жизни.

«Это самое яркое событие не в карьере, а в жизни, в том числе и для наших жителей. Самая лучшая Олимпиада — я был на трёх и знаю, с чем сравнить. Проживание, питание, размещение, доступ к трассам, досуг для спортсменов — всё было идеально и выше нигде не было и не будет.

10 лет пролетели как один день. В воспоминаниях награждение, церемония закрытия, президент Российской Федерации, рядом с тобой два российских спортсмена. Те эмоции, которые я испытал, надеюсь, когда-нибудь ещё найду, потому что это ни с чем несравнимо», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В Сочи Александр Легков стал победителем в марафоне на 50 км, который прошёл в заключительный день Олимпийских игр. Весь пьедестал тогда заняли российские лыжники: второе место завоевал Максим Вылегжанин, а бронзовая награда досталась Илье Черноусову.