Диггинс победила в масс-старте на этапе КМ в Канморе, Хейди Венг стала третьей
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Американская лыжница Джессика Диггинс, олимпийская чемпионка 2018 года и двукратная чемпионка мира, выиграла масс-старт на 10-м этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Спортсменка преодолела дистанцию за 40 минут и 26 секунд.
Второй в гонке стала француженка Дельфин Клодель, призёр этапов Кубка мира, которая на финише уступила Диггинс 2,6 секунды. Замкнула тройку лидеров пятикратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр 2014 года из Норвегии Хейди Венг: она проиграла американке 3,3 секунды.
Лыжные гонки. Кубок мира. 10-й этап, Канмор
Женщины. Масс-старт, свободный стиль, 15 км
1. Джессика Диггинс (США) — 40:26,0.
2. Дельфин Клодель (Франция) — отставание 2,6 секунды.
3. Хейди Венг (Норвегия) + 3,3.
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