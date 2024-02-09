Диггинс победила в масс-старте на этапе КМ в Канморе, Хейди Венг стала третьей

Американская лыжница Джессика Диггинс, олимпийская чемпионка 2018 года и двукратная чемпионка мира, выиграла масс-старт на 10-м этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Спортсменка преодолела дистанцию за 40 минут и 26 секунд.

Второй в гонке стала француженка Дельфин Клодель, призёр этапов Кубка мира, которая на финише уступила Диггинс 2,6 секунды. Замкнула тройку лидеров пятикратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр 2014 года из Норвегии Хейди Венг: она проиграла американке 3,3 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира. 10-й этап, Канмор

Женщины. Масс-старт, свободный стиль, 15 км

1. Джессика Диггинс (США) — 40:26,0.

2. Дельфин Клодель (Франция) — отставание 2,6 секунды.

3. Хейди Венг (Норвегия) + 3,3.