Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Крюгер выиграл масс-старт на КМ в Канморе, Амундсен финишировал вторым, Клебо — 15-й

Крюгер выиграл масс-старт на КМ в Канморе, Амундсен финишировал вторым, Клебо — 15-й
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Симен Хегстад Крюгер выиграл масс-старт на 10-м этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Спортсмен преодолел дистанцию в 15 км за 36 минут и 6,5 секунды.

Вторым к финишу пришёл победитель «Тур де Ски» — 2024 и текущий лидер общего зачёта Кубка мира из Норвегии Харальд Эстберг Амундсен. Он уступил своему соотечественнику 9,8 секунды. Тройку лидеров замкнул австриец Мика Фермойлен: он проиграл Крюгеру 10,3 секунды.

Отметим, что пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо стал только 15-м, проиграв победителю гонки 43,1 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира. 10-й этап, Канмор
Мужчины. Масс-старт, свободный стиль, 15 км

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 36:06,5.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание 9,8 секунды.
3. Мика Фермойлен (Австрия) + 10,3.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 10, Канмор, Канада
Мужчины. 15 км. Свободный стиль. Масс-старт
09 февраля 2024, пятница. 22:45 МСК
Окончено
1
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
36:06.5
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+9.8
3
Мика Фермойлен
Австрия
+10.3
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android