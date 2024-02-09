Крюгер выиграл масс-старт на КМ в Канморе, Амундсен финишировал вторым, Клебо — 15-й

Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Симен Хегстад Крюгер выиграл масс-старт на 10-м этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Спортсмен преодолел дистанцию в 15 км за 36 минут и 6,5 секунды.
Вторым к финишу пришёл победитель «Тур де Ски» — 2024 и текущий лидер общего зачёта Кубка мира из Норвегии Харальд Эстберг Амундсен. Он уступил своему соотечественнику 9,8 секунды. Тройку лидеров замкнул австриец Мика Фермойлен: он проиграл Крюгеру 10,3 секунды.
Отметим, что пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо стал только 15-м, проиграв победителю гонки 43,1 секунды.
Лыжные гонки. Кубок мира. 10-й этап, Канмор
Мужчины. Масс-старт, свободный стиль, 15 км
1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 36:06,5.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание 9,8 секунды.
3. Мика Фермойлен (Австрия) + 10,3.
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