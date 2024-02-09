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Крюгер выиграл масс-старт на КМ в Канморе, Амундсен финишировал вторым, Клебо — 15-й

Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Симен Хегстад Крюгер выиграл масс-старт на 10-м этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Спортсмен преодолел дистанцию в 15 км за 36 минут и 6,5 секунды.

Вторым к финишу пришёл победитель «Тур де Ски» — 2024 и текущий лидер общего зачёта Кубка мира из Норвегии Харальд Эстберг Амундсен. Он уступил своему соотечественнику 9,8 секунды. Тройку лидеров замкнул австриец Мика Фермойлен: он проиграл Крюгеру 10,3 секунды.

Отметим, что пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо стал только 15-м, проиграв победителю гонки 43,1 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира. 10-й этап, Канмор

Мужчины. Масс-старт, свободный стиль, 15 км

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 36:06,5.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание 9,8 секунды.

3. Мика Фермойлен (Австрия) + 10,3.