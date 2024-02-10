Мальцев: если отправить Большунова на международные старты, он и там всем надерёт задницу

Российский лыжник Артём Мальцев высказался о соперничестве с Александром Большуновым.

«Не знаю, непобедим ли Большунов, но, учитывая, что он выигрывает все гонки, видимо, непобедим. Мы все люди. Просто Александр где-то более правильно проходит тактически, где-то у него лучше самочувствие. Но и стоит сказать, что он сильный от природы. Это всё в совокупности и даёт такой результат. Где с ним проще бороться? Не знаю. Я вообще люблю разделки, мне бежать их легче. Но и тут бывают разные отставания: шесть секунд на старте сезона, потом 30. Такие качели получаются.

Саня сейчас номер один не только в России, но и в мире. Думаю, если его отправить на международные старты, то он и там всем надерёт задницу», — передаёт слова Мальцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, 10 февраля Большунов одержал победу в скиатлоне на Спартакиаде — 2024. Артём Мальцев стал обладателем бронзовой медали.