Большунов выиграл скиатлон на Спартакиаде-2024

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на Спартакиаде сильнейших — 2024.

Победитель гонки преодолел дистанцию за 52.30,7 секунды. Серебро Спартакиады завоевал Илья Семиков (+1,5). Бронзовая медаль у Артёма Мальцева (+3,9). На четвёртом месте гонку завершил Сергей Устюгов, отставший от обладателя бронзы на 0,4 секунды.

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.

Скиатлон, 20 км. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 52.30,7 секунды.

2. Илья Семиков (Республика Коми) +1,5.

3. Артём Мальцев (Тюменская область) +3,9.

4. Сергей Устюгов (Ханты-Мансийский автономный округ) +4,3.

5. Денис Спицов (Тюменская область) +4,4.

6. Ермил Вокуев (Республика Коми) +6,7.