Кубок мира, десятый этап: во сколько начнётся женский коньковый спринт, где смотреть

Сегодня, 10 февраля, в рамках десятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Канморе (Канада) пройдёт женский коньковый спринт. Квалификация состоится в 20:30, финал – в 23:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом данной гонки.

Кубок мира, 10-й этап, Канмор (Канада).

Спринт, свободный стиль, женщины. Стартовый лист

2. Линн Сван (Швеция)

4. Джулия Керн (США)

6. Катержина Янатова (Чехия)

8. Рози Бреннан (США

10. Кристине Ставос Шистад (Норвегия)

12. Матильде Мюрвольд (Норвегия)

14. Фрида Карлссон (Швеция)

16. Колетта Ридцек (Германия)

17. Лотта Уднес Венг (Норвегия)

18. Йонна Сундлинг (Швеция)

20. Майя Дальквист (Швеция)

Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Арена».