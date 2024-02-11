Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кристине Ставос Шистад выиграла спринт на этапе КМ в Канморе, Дальквист стала второй

Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад выиграла спринт свободным стилем на десятом этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Спортсменка преодолела дистанцию за 3 минуты и 3,8 секунды.

Второй в гонке стала двукратная чемпионка мира из Швеции Майя Дальквист: она уступила Шистад на финише 0,6 секунды. Замкнула тройку лидеров ещё одна шведская спортсменка, Линн Сван, которая проиграла победительнице спринта 1,4 секунды.

Отметим, что лидер общего зачёта Кубка мира американка Джессика Диггинс в финале стала пятой, проиграв Шистад ровно две секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира. Десятый этап, Канмор

Женщины. Спринт, свободный стиль

1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 3:03,8.

2. Майя Дальквист (Швеция) — отставание 0,6 секунды.

3. Линн Сван (Швеция) + 1,4.