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Клебо выиграл спринт свободным стилем на этапе КМ в Канаде, Вальнес — второй

Клебо выиграл спринт свободным стилем на этапе КМ в Канаде, Вальнес — второй
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, пятикратный олимпийский чемпион, выиграл спринт свободным стилем на десятом этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты и 44,4 секунды.

Второе место в гонке занял олимпийский чемпион и чемпион мира из Норвегии Эрик Вальнес, который уступил соотечественнику 0,4 секунды. Третьим к финишу пришёл швед Эдвин Ангер: лыжник проиграл Клебо 0,6 секунды.

Отметим, что в этой гонке Йоханнес Клебо одержал четвёртую в сезоне победу в спринте, а также завоевал седьмую личную медаль Кубка мира сезона-2023/2024.

Лыжные гонки. Кубок мира. Десятый этап, Канмор
Мужчины. Спринт свободным стилем

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:44,4.
2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 0,4 секунды.
3. Эдвин Ангер (Швеция) + 0,6.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 10, Канмор, Канада
Мужчины. Спринт 1.3 км. Свободный стиль. Финал
11 февраля 2024, воскресенье. 00:35 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:44.4
2
Эрик Вальнес
Норвегия
+0.4
3
Эдвин Ангер
Швеция
+0.6
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