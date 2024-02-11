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Клебо выиграл спринт свободным стилем на этапе КМ в Канаде, Вальнес — второй

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, пятикратный олимпийский чемпион, выиграл спринт свободным стилем на десятом этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты и 44,4 секунды.

Второе место в гонке занял олимпийский чемпион и чемпион мира из Норвегии Эрик Вальнес, который уступил соотечественнику 0,4 секунды. Третьим к финишу пришёл швед Эдвин Ангер: лыжник проиграл Клебо 0,6 секунды.

Отметим, что в этой гонке Йоханнес Клебо одержал четвёртую в сезоне победу в спринте, а также завоевал седьмую личную медаль Кубка мира сезона-2023/2024.

Лыжные гонки. Кубок мира. Десятый этап, Канмор

Мужчины. Спринт свободным стилем

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:44,4.

2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 0,4 секунды.

3. Эдвин Ангер (Швеция) + 0,6.