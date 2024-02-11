Кубок мира, 10-й этап: во сколько начнётся женский масс-старт, где смотреть
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Сегодня, 11 февраля, в рамках 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнморе (Канада) пройдёт женский масс-старт. Он начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом гонки. Всего в гонке участвуют 45 лыжниц.
Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 10, Канмор, Канада
Женщины. 20 км. Классический стиль. Масс-старт
11 февраля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Не началось
Кубок мира, 10-й этап, Кэнмор (Канада).
Масс-старт, классический стиль, женщины. Стартовый лист
- Джессика Диггинс (США).
- Эбба Андерссон (Швеция).
- Виктория Карль (Германия).
- Рози Бреннан (США).
- Хейди Венг (Новрегия).
- Фрида Карлссон (Швеция).
- Кертту Нисканен (Финляндия).
- Линн Сван (Швеция).
- Дельфин Клодель (Франция).
- Тереза Штадлобер (Австрия).
11. Моа Илар (Швеция).
15. Йонна Сундлинг (Швеция).
16. Анне Кьерсти Кальво (Новрегия).
Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Арена».
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