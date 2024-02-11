Кубок мира, 10-й этап: во сколько начнётся женский масс-старт, где смотреть

Сегодня, 11 февраля, в рамках 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнморе (Канада) пройдёт женский масс-старт. Он начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом гонки. Всего в гонке участвуют 45 лыжниц.

Кубок мира, 10-й этап, Кэнмор (Канада).

Масс-старт, классический стиль, женщины. Стартовый лист

Джессика Диггинс (США). Эбба Андерссон (Швеция). Виктория Карль (Германия). Рози Бреннан (США). Хейди Венг (Новрегия). Фрида Карлссон (Швеция). Кертту Нисканен (Финляндия). Линн Сван (Швеция). Дельфин Клодель (Франция). Тереза Штадлобер (Австрия).

11. Моа Илар (Швеция).

15. Йонна Сундлинг (Швеция).

16. Анне Кьерсти Кальво (Новрегия).

Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Арена».