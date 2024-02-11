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Кубок мира, 10-й этап: во сколько начнётся мужской масс-старт, где смотреть

Кубок мира, 10-й этап: во сколько начнётся мужской масс-старт, где смотреть
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Сегодня, 11 февраля, в рамках 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Канморе (Канада) пройдёт мужской масс-старт. Он начнётся в 22:15 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом этой гонки. Всего примут участие 66 лыжников.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 10, Канмор, Канада
Мужчины. 20 км. Классический стиль. Масс-старт
11 февраля 2024, воскресенье. 22:15 МСК
Не началось

Кубок мира, 10-й этап, Канмор (Канада).
Масс-старт на 20 км, классический стиль, мужчины. Стартовый лист

1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия).

2. Пол Голберг (Норвегия).

3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия).

4. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия).

5. Фридрих Мох (Германия).

6. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия).

7. Мика Фермойлен (Австрия).

8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания).

9. Уго Лапалус (Франция).

10. Эрик Вальнес (Норвегия).

13. Вильям Порома (Швеция).

14. Калле Хальфварссон (Швейция).

Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Арена».

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