Карлссон победила в масс-старте на этапе КМ в Канморе, Нисканен — вторая

Шведская лыжница, чемпионка мира 2019 года в эстафете Фрида Карлссон победила в масс-старте классическим стилем на 10-м этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Спортсменка на финише на 1,6 секунды опередила ставшую второй финскую спортсменку Кертту Нисканен. Замкнула тройку лидеров пятикратная чемпионка мира из Норвегии Хейди Венг, проигравшая Карлссон 8,1 секунды.

Отметим, что текущий лидер общего зачёта Кубка мира американка Джессика Диггинс стала в гонке 10-й, проиграв Фриде Карлссон 42,3 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира. 10-й этап, Канмор

Женщины. Масс-старт, классический стиль

1. Фрида Карлссон (Швеция) — 57:08,2.

2. Кертту Нисканен (Финляндия) — отставание 1,6 секунды.

3. Хейди Венг (Норвегия) +8,1.